Росавиация: полеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая

Аэропорты южных регионов, приостановившие работу после падения БПЛА на здание «Аэронавигации Юга России», будут закрыты до 12 мая. Это следует из заявления Росавиации. В ведомстве при этом отметили, что соответствующее распоряжение могут отменить раньше.

Согласно сообщению Минтранса, приостановили работу авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

«Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока», — указано в заявлении. Прежде о приостановке полетов в 13 южных аэропортов профильные ведомства не сообщали.

В Росавиации добавили, что Госкорпорация по организации воздушного движения продолжает анализ «технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением». Минтранс сообщал, что пассажиров отмененных рейсов могут отправить в пункты назначения поездами и автобусами.