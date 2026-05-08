В Красноуфимске открыли памятник героям СВО

В Красноуфимске 8 мая открыли памятник героям специальной военной операции (СВО). Монумент разместился на Аллее памяти рядом со стелой героям Великой Отечественной войны и Вечным огнем, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

В церемонии приняли участие депутаты Законодательного собрания Свердловской области, представители городских и районных властей, общественных организаций, военно-патриотического клуба «Ирбис», ветераны боевых действий, участники СВО, а также жители города. На открытии присутствовали и родственники погибших военнослужащих — они стали инициаторами установки мемориала.

«Этот монумент — общее дело города и района. Потому что горе не делит адреса: городская квартира или деревенский дом — наши бойцы уходили защищать страну с разных улиц, но встали в один строй. И скорбим мы одинаково»,— написал глава Красноуфимска Юрий Ладейщиков в своих соцсетях.

Памятник представляет собой архитектурный ансамбль, включающий две стелы, фигуру взлетающих журавлей как символ памяти о погибших, а также ростовую фигуру бойца в боевой экипировке с автоматом АК-74 и шлемом в руках.

Рядом установлена интерактивная панель с данными о 185 погибших участниках СВО — туда загружены фотографии и биографические сведения, предоставленные родственниками.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов постановил присвоить скверу на ул. Бебеля в Железнодорожном районе города название «Героев СВО».

Полина Бабинцева