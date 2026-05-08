В Невинномысске отменили массовые мероприятия 9 Мая из-за угрозы БПЛА

В Невинномысске 9 мая пройдут только локальные мероприятия: власти города решили отказаться от массовых празднований и перевести программу Дня Победы в частный формат из соображений безопасности, сообщил глава города Михаил Миненков в своих социальных сетях.

«В этом году мы решили провести все мероприятия децентрализованно. Это значит, что больших массовых празднований не будет. (...) Все мероприятия, запланированные на 9 мая, проходят в частном порядке. Безопасность превыше всего», — написал Михаил Миненков.

Мэр Невинномысска уточнил, что утром состоится возложение цветов к обелиску «Вечная Слава», а остальные события перенесут в учреждения культуры, молодежной политики и образования.

Решение приняли на фоне режима беспилотной опасности, который накануне объявили в Ставропольском крае. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», 8 мая сразу несколько муниципалитетов региона уже отменили или перенесли массовые мероприятия по той же причине. Власти Шпаковского и Изобильненского округов, а также Кисловодска скорректировали праздничные планы, чтобы снизить риски для жителей.

Невинномысск в последние месяцы неоднократно упоминался в контексте угрозы беспилотников. При этом сам город не отменяет День Победы полностью: церемонии памяти сохраняются, но проходят без крупных скоплений людей. Невинномысск остается единственным моногородом Ставропольского края и одной из ключевых промышленных площадок региона.

Станислав Маслаков