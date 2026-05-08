На Ставрополье объявили об отмене ряда праздничных мероприятий из-за угрозы БПЛА

В Ставропольском крае в связи с беспилотной опасностью 8 мая были отменены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов сообщил, что принято решение об отмене «Вальса Победы». В Изобильненском муниципальном округе отменили митинг, который был запланирован на 11:00 на Аллее Героев. Об этом заявил глава округа Роман Коврыга.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Кисловодске перенесли шествие «Бессмертного медицинского полка». Как отметил глава города Евгений Моисеев, из-за беспилотной опасности мероприятие состоится в 17:00.

«Следите за передаваемыми сообщениями и оставайтесь в безопасных местах», — добавил он.

Константин Соловьев