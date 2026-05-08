Футболисты «Динамо» вернутся в Москву из Краснодара на автобусах

Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Динамо» вернутся в Москву на автобусах, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что команда не может вылететь из Краснодара из-за закрытия аэропорта.

«Команда отправляется в Москву из Краснодара на автобусах. В тренировочный график будут внесены определенные изменения»,— приводит агентство заявление пресс-службы клуба.

Накануне «Динамо» уступило «Краснодару» в ответном матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу (0:0, 5:6 — по пенальти). 11 мая команды встретятся в Москве в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

Утром Минтранс сообщил, что после падения БПЛА на здание «Аэронавигации Юга России» приостановили работу аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Позднее Минтранс уточнил, что авиасообщение будет восстановлено после 15:00 мск 8 мая.

Таисия Орлова