Ноль престижа

Соперником московского «Спартака» по суперфиналу FONBET Кубка России по футболу стал «Краснодар». До решающего матча южный клуб, кубок страны до сих пор не завоевывавший, добрался, выйдя победителем из напряженного противостояния с московским «Динамо». За две игры соперники не забили друг другу ни разу и определяли сильнейшего в серии пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Этот матч начинался бодро. Невозможно было и представить, что он, как и первая кубковая встреча оппонентов в Москве, завершится нулевой ничьей. Почти сразу после розыгрыша в центре поля хозяева едва не прозевали выход один на один. А через минуту гола уже гостям могла стоить неуверенная игра вратаря Андрея Лунева: выносил мяч в падении и попал в чужого. Но мяч ушел за лицевую линию — и все устаканилось.

Правда, после вихревого старта на поле долго почти ничего не происходило. В избытке было единоборств, нарушений, но не тонких пасов и обводок. Трибуны, которым зрелищ недоставало, вздыхали от предвкушения, даже если предвкушать было нечего, и мяч, например, просто оказывался на динамовской трети поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Положение дел слегка изменилось минуте к 20-й. «Краснодар», и так владевший мячом и инициативой, провел, пожалуй, первую стройную атаку, которую увенчал удар Эдуарда Сперцяна в каркас. Следом — вторая, чуть более хаотичная, но все равно острая, вырулила к падению Джона Кордобы в штрафной (обошлось без пенальти) и неплохо разыгранному угловому.

И вот «Динамо» уже не может выбраться из-под прессинга, жмется к своим воротам. Однако развить успех, додавить соперника здесь же «Краснодар» не смог: летел вперед, но как-то, видимо, даже чересчур резво. Его игроки ничего не могли поделать с высокой линией защиты москвичей, все время лезли за спины — отсюда полдесятка офсайдов.

А закончилась первая половина примерно тем же, с чего начиналась — обменом уколами. Джон Кордоба отличную возможность загубил сам: получил и обработал мяч в центре штрафной, лицом к воротам, но пальнул мимо цели. Усилия Артура Гомеса свел на нет голкипер Станислав Агкацев: с ударом справился и тут же выгреб поскакавший после рикошета в створ мяч с линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Второй тайм открылся продолжительным — примерно в четверть часа — отрезком превосходства «Динамо». У Агкацева была работа, а защитники «Краснодара» все чаще были вынуждены фолить. Все у гостей складывалось неплохо до следующего набега хозяев. Вот тут-то, казалось, счет и должен был быть открыт. На мягкую подачу Лукаса Оласы могли откликнуться и Кевин Ленини, и Джон Кордоба, но как следует по мячу не попали. А сам Оласа, рванувший к отскоку, был сбит и услышал свисток арбитра. Только этот свисток сигнализировал о положении вне игры, а не об одиннадцатиметровом.

Преимущество «Краснодара» сохранялось до самого конца и даже вылилось в еще один похожий момент — такой, когда кажется, что мячу деваться некуда, но в сетку он все-таки не влетает. Теперь в упор бил Мозес, а спас бело-голубых Дмитрий Скопинцев — защитник, как это ни парадоксально, никогда не отличавшийся какими-то особенно выдающимися навыками игры в обороне. На высоте он был весь матч, а в важнейшую минуту отразил выстрел противника лицом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

180 минут противостояния «Краснодара» и «Динамо» завершились без забитых мячей. Победителя выявляла серия пенальти. В ней соперники долго шли без запинок. Первая осечка случилась лишь на девятом ударе. Да и осечкой это назвать сложно: ведь здорово, плотно пробил Константин Тюкавин, но Станислав Агкацев спас свою команду в прыжке, и с мест поднялись, наверное, все 33 тысячи человек, заполнившие в этот вечер «Ozon-Арену».

Их радость была преждевременной. Дуглас Аугусто еще сотрясет своим ударом перекладину. Станислав Агкацев еще пропустит удар Давида Рикардо подмышкой. «Краснодар» еще побывает сам на грани вылета, но все-таки найдет путь к победе. Решающий одиннадцатиметровый на счету Кевина Ленини.

Суперфинал Кубка России состоится 24 мая в «Лужниках». Чтобы впервые в истории выиграть этот трофей, «Краснодару» (он дважды в истории играл матчи за кубок страны, но оба раза — в 2014 и 2023 годах — уступил в сериях пенальти) нужно будет одолеть московский «Спартак». Он обеспечил себе участие в решающем матче турнира в среду, в дерби одолев — 1:0 — ЦСКА.

Таким образом «Краснодар» сохраняет шансы на «золотой дубль». Ведь и в чемпионате России он фаворит: опережает петербургский «Зенит» на одно очко за два тура до конца.

Роман Левищев, Краснодар