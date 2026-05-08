Росавиация отменила запрет на полеты в аэропорты юга России

Госкорпорация по организации воздушного движения готова к обслуживанию рейсов в 13 аэропортах на юге России. Извещение Росавиации о невозможности полетов на юг страны отменено.

Как указано в сообщении службы, в координации с Минтрансом и Росавиацией авиакомпании подают обновленные планы полетов до конца дня. «На фактическое выполнение рейсов могут оказать влияние временные ограничения на использование воздушного пространства»,— добавили там. Они продолжают действовать в аэропортах Сочи, Геленджика, Краснодара, Владикавказа и Грозного.

Аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты приостановили работу после падения беспилотника на административное здание «Аэронавигации юга России» в Ростове-на-Дону. Росавиация сообщала, что полеты в перечисленные аэропорты могут быть приостановлены до 12 мая. Позднее Минтранс уточнил, что авиасообщение будет восстановлено после 15:00 мск 8 мая.