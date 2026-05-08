Минтранс: аэропорты юга России возобновят работу после 15:00

Минтранс и Росавиация планируют возобновить работу аэропортов юга России после 15:00 мск. Ранее выпущенное Росавиацией извещение о невозможности полетов в южные аэропорты отменено.

«До конца текущих суток в аэропорты юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны», — указано в заявлении Минтранса.

Ранее ведомство сообщало, что министр транспорта Андрей Никитин поручил авиакомпаниям совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией «задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов». В последнем пресс-релизе министерство отметило, что «на текущий момент в продаже представлено достаточное количество мест на поезда ОАО "РЖД" в южном направлении».

«При наличии технических возможностей РЖД оперативно будет увеличивать количество вагонов в составах», — добавили в Минтрансе. На 10 мая запланированы дополнительные рейсы в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда.

Утром Минтранс сообщил, что после падения БПЛА на здание «Аэронавигации Юга России» приостановили работу авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Позднее появилась информация, что приостановка работы может продлиться до 12 мая.