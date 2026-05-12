Авсейков Сергей Александрович

Родился в 1981 году. Окончил Томский государственный университет. Имеет степень кандидата политических наук. В 2011 году занял должность начальника департамента маркетинга и развития АО «Новая перевозочная компания» (входит в Globaltrans). В 2017–2018 годах работал руководителем департамента управления бизнес-проектами ОАО РЖД, входил в советы директоров ряда компаний группы. После работал топ-менеджером в группе компаний Globaltrans. В конце 2020 года назначен исполнительным директором ЕСП. Является членом подкомиссии (штаба) по транспортно-логистическим коридорам правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера РФ Виталия Савельева, входит в состав рабочей группы по организации контейнерных перевозок ЦФТО ОАО РЖД, является участником рабочей группы Минтранса по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры и пунктов пропуска через госграницу РФ.