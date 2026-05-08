Пассажиров 13 закрытых аэропортов юга России пересадят на поезда и автобусы
Сроки возобновления работы 13 аэропортов Юга России, приостановивших обслуживание рейсов после атаки БПЛА на здание аэронавигации, пока неизвестны. Специалисты проводят оценку ущерба «для определения возможности восстановления работы поврежденного оборудования», заявили в ведомстве.
Министр транспорта Андрей Никитин поручил авиакомпаниям совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.
Сроки «возобновления рейсов в направлении юга страны с сокращенной частотой полетов» Минтранс пообещал уточнить в ближайшее время.