Министр обороны Латвии заявил о возможной отставке после падения БПЛА

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что готов уйти в отставку после вторжения дронов ВСУ в воздушное пространство страны. Об этом господин Спрудс заявил в эфире латвийского общественного телевидения (LSM).

Фото: Johanna Geron / Reuters

Беспилотники вооруженных сил Украины не были сбиты. Как заявили в латвийском Минобороны, меры не были предприняты в целях безопасности граждан. Андрис Спрудс взял на себя ответственность за произошедшее, заявив, что «беспилотники необходимо было сбить».

Господин Спрудс отметил, что уважает решение оппозиции по поводу его отставки и будет уважать любое решение парламента страны по этому вопросу.

В связи с ситуацией МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России и выразил ноту протеста. В заявлении латвийского ведомства указано, что конфликт на Украине «создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе».

7 мая в Латвии упали два беспилотника, один из них — на территории нефтебазы в городе Резекне. Местные власти заявили, что дроны летели со стороны России. Минобороны РФ заявило, что в этот период средства ПВО засекли военные самолеты и шесть БПЛА в небе Латвии, затем объекты пропали с радаров. Российское ведомство утверждало, что сбитый беспилотник принадлежал ВСУ и что готовилась атака на объекты в районе Санкт-Петербурга.