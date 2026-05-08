Облачный сервис Cloudflare сократит 20% сотрудников из-за внедрения ИИ

Американский облачный сервис Cloudflare объявил о сокращении почти 20% сотрудников — 1,1 тыс. человек. Это решение объясняется быстрым внедрением инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Генеральный директор Cloudflare Мэттью Принс заявил, что компания собирается пересмотреть функции и состав всех своих групп с учетом более активного применения ИИ-инструментов.

Ранее сообщалось, что, по подсчетам аналитической компании RationalFX, за первые три месяца этого года мировые технологические компании сократили почти 80 тыс. рабочих мест из-за внедрения ИИ.

Одновременно с заявлением о сокращениях Cloudflare представил отчетность за первый квартал. Выручка сервиса выросла на 33%, до $640 млн, а чистый убыток составил $22,9 млн (против $38,5 млн). Сервис также ухудшил прогноз на следующий квартал, но незначительно. При этом акции Cloudflare упали почти на 18%. Однако неясно, связано ли это с новостью о сокращениях или ухудшением прогноза.

Яна Рождественская