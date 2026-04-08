Мировые технологические компании сократили почти 80 тыс. рабочих мест из-за ИИ

За первые три месяца 2026 года в глобальном технологическом секторе сократили почти 80 тыс. рабочих мест. По оценкам аналитической компании RationalFX, это связано с распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизацией производственных процессов. Эти данные публикует Nikkei.

По оценкам RationalFX, 76,7% всех сокращений пришлись на США — 59,5 тыс. человек. С большим отрывом идет техсектор Австралии — 4,5 тыс. и Австрии — 2 тыс. В меньшей степени затронут техсектор других европейских стран, Индии, Израиля и Сингапура.

Как отмечает один из крупнейших в мире провайдеров IT-услуг Cognizant Бабак Ходжат, пока неясно, насколько эти сокращения связаны с реальным ростом производительности. Эксперт предположил, что «за этим стоят только ожидания компаний о повышении производительности с помощью ИИ». Реальное влияние ИИ на производительность можно будет увидеть только через полгода-год, считает господин Ходжат.

