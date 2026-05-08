За первый квартал 2026 года ввод жилья в Томской области вырос на 11%

По итогам первого квартала этого года ввод жилья в Томской области достиг 69,1 тыс. кв. м. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее показатель вырос на 11%, сообщает Союз строителей региона в своем Telegram-канале. Общий объем строительных работ в январе-марте оценивается в 15,2 млрд руб. (+3,8% год к году).

В общем объеме 38,8 тыс. кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС, -5%). В марте на территории области было введено в эксплуатацию 21,8 тыс. кв. м жилья многоквартирного жилья (+40% к марту 2025 года). С сфере ИЖС - 13,3 тыс. кв. м (-17,1%).

«Томская область стала единственным сибирским регионом, в котором был зафиксирован квартальный рост объемов ввода. В целом по округу речь шла о снижении на 43,2%, до 2 млн кв. м (в ИЖС - до 1,4 млн, что на 48,2% меньше, нежели годом ранее)», - пояснили в Союзе строителей региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году в Томской области было построено 388 тыс. кв. м жилья. В 2024 году этот показатель находился на уровне 547,6 тыс. кв. м.

