Поезда на Урале в полдень 9 мая подадут «Гудок Победы»

На Урале 9 мая в 12:00 все локомотивы и электрички, находящиеся в пути, подадут «Гудок Победы», сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Также в поездах и на вокзалах по громкоговорящей связи прозвучат поздравления с Днем Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На станциях Коротчаево, Нижневартовск, Пермь-2, Ишим, Нижний Тагил, Екатеринбург, Шувакиш и других артисты и студенты исполнят песни военных лет и прочитают стихи. На телеэкранах вокзалов Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Пыть-Ях, Когалым, Егоршино, Нягань и Чусовской будет транслироваться Парад Победы.

На Детской железной дороге (ДЖД) в парке Маяковского в Екатеринбурге будет курсировать ретропоезд на паровой тяге. Состав отправится от станции Екатеринбург-Детский в 11:32, 13:08, 14:44 и 16:20. На перроне заработает «полевая кухня», а на вокзале малой магистрали организуют арт-мастерские.

Кроме того, в поездах дальнего следования в информационно-развлекательной системе разместили подборку военных фильмов, песен и книг, а также истории о юных защитниках Родины. Пассажиры могут заказать блюда из специального «Фронтового меню», включающего солдатскую кашу, макароны по-флотски, фронтовые щи и ржаной хлеб с сельдью.

Ирина Пичурина