Песков: последствия ограничений полетов на юге России оценит Минтранс

Анализ последствий ограничений воздушного сообщения на юге России, в частности, вопрос оценки убытков авиаперевозчиков находится в компетенции правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планируемой приостановке работы 13 аэропортов юга до 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В Кремле не могут оценивать эту ситуацию, эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно — в Минтрансе», — сказал господин Песков. Он также заявил, что удары по гражданской инфраструктуре — «это проявление террористической натуры киевского режима».

Ограничения в аэропортах были введены после падения БПЛА на здание «Аэронавигации Юга России». Росавиация допустила досрочное возобновление работы авиагаваней.