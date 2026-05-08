The Atlantic: глава ФБР любит дарить бутылки виски с эмблемой бюро и своим именем

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель неоднократно дарил бутылки виски с эмблемой бюро и собственным именем. Об этом написал журнал The Atlantic со ссылкой на нескольких сотрудников ФБР и другие источники.

Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель

Фото: Kylie Cooper / Reuters Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель

По словам источников, Кэш Пател регулярно дарит такие бутылки сотрудникам бюро и людям, с которыми встречается по службе. В частности, он дарил такие бутылки во время официальных мероприятий и возил с собой в поездки.

The Atlantic обнаружил одну такую бутылку на аукционе. На ней изображен орел, держащий в лапах эмблему ФБР, и надпись «директор Кэш Патель» (его имя написано как Ka$h со значком доллара вместо буквы s, как это любит шеф бюро). Бурбон, разлитый в бутылки, изготовлен винокурней Woodford Reserve из Кентукки.

В ФБР уже заявили, что дарение таких бутылок практиковалось в бюро и до господина Пателя и что он не нарушал этических норм и платил за алкоголь из своего кармана.

Статью про бутылки с эмблемой ФБР написала журналистка The Atlantic Сара Фицпатрик, которая в апреле опубликовала в журнале расследование о том, что Кэш Патель часто напивается, ведет себя неадекватно и прогуливает. После этого господин Патель подал в суд на издание и саму журналистку.

Телеканал MS NOW сообщал, что ФБР начало в отношении госпожи Фицпартрик так называемое расследование инсайдерских угроз — обычно такие проверки проводят в отношении чиновников, а не журналистов.

