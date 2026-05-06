MS NOW: ФБР начало расследование против журналистки за сообщения об алкоголизме главы бюро

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование в отношении журналистки The Atlantic Сары Фицпатрик из-за ее статьи о предполагаемом злоупотреблении алкоголем главой ведомства Кэшем Пателом. Об этом сообщил американский телеканал MS NOW со ссылкой на источники. В пресс-службе ФБР отрицают факт такого расследования.

Кэш Патель

Фото: Nathan Howard / Reuters Кэш Патель

По данным MS NOW, ФБР ведет так называемое расследование инсайдерских угроз. Как отмечают источники, тот факт, что в центре проверки находится работа журналиста, является необычным. Обычно такие расследования начинают против чиновников, подозреваемых в раскрытии секретной информации или передаче засекреченных документов, а журналисты имеют статус свидетеля.

Как сообщают источники, в рамках расследования ФБР может получить доступ к телефонным звонкам госпожи Фицпатрик, ее контактам в соцсетях и другой информации. Источники MS NOW отмечают, что некоторые сотрудники ФБР недовольны тем, что такое расследование ведется против журналистки, и «понимают, что им не следовало бы этого делать».

В апреле журнал The Atlantic опубликовал статью Сары Фицпатрик, в которой со ссылкой на несколько десятков источников утверждалось, что Кэш Пател часто напивается, ведет себя неадекватно в таком состоянии и пропускает работу. После этого господин Пател подал в суд на издание и саму журналистку.

Яна Рождественская