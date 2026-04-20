В пьянстве замечен был

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател заявил в воскресенье, что подаст в суд на журнал The Atlantic за то, что тот написал о его вероятном алкоголизме. Об этом сообщают американские медиа, в том числе CNBC. «Мы не оставим этого просто так. Хотите ударить по моей репутации? Вперед. Встретимся в суде»,— цитирует телеканал слова господина Патела, сказанные им в эфире телепрограммы Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ФБР Кэш Пател

Фото: Alex Brandon / AP

Гнев главы ФБР вызвала публикация The Atlantic, в которой более 20 источников, включая действующих сотрудников ведомства, выражали беспокойство по поводу пьянства господина Патела. По словам источников, директор напивается до такой степени, что его охране иногда бывает трудно привести его в чувство. Как минимум один раз, утверждает журнал, охранникам пришлось использовать спецоборудование, чтобы взломать дверь, за которой находился не подававший признаков жизни глава ФБР. Ранее же сотрудникам господина Патела приходилось часто переносить его встречи из-за того, что он был слишком пьян, чтобы на них присутствовать.

Нынешние и бывшие чиновники говорили журналистам издания, что обеспокоены пьянством директора ФБР, поскольку такое поведение само по себе может представлять угрозу для страны.

При подготовке статьи журнал связался с представителями господина Патела. Адвокат директора ФБР сообщил, что как минимум несколько утверждений (что господин Пател напился до бесчувствия в вашингтонском клубе Ned’s и в одном из клубов Лас-Вегаса, что охранники не могут привести его в чувство и что все это угрожает общественной безопасности) лживы: «Если The Atlantic решит опубликовать эту откровенно лживую и диффамационную статью, у директора Патела не останется иного варианта, как принять быстрые юридические меры для защиты своей репутации».

В своем ответе главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что полностью доверяет своим источникам и подтверждает правдивость всего, что написано в статье.

Нынешний скандал — не первое прямое столкновение журнала с представителями тех, кого принято называть «силовиками» в администрации Дональда Трампа. В прошлом году много шума наделала история, получившая название «Сигналгейт». В марте прошлого года господин Голдберг рассказал о, кажется, беспрецедентном нарушении секретности советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолцем. Тот добавил главреда The Atlantic в секретный чат мессенджера Signal, в котором обсуждалось планируемое нападение на йеменских хуситов. В группе были еще военный министр Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие члены Совета национальной безопасности США. Когда в сентябре прошлого года господина Уолца неожиданно сняли с должности советника президента и отправили постпредом при ООН, говорили, что важную роль в этом сыграла его ошибка с The Atlantic.

Николай Зубов