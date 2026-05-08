«Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет со «Спартаком» 24 мая. Ранее на своем поле южный клуб обыграл московское «Динамо». Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти успешнее был «Краснодар». За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Перед кубковым матчем «Краснодар»—«Динамо» на кону стоял не только выход в суперфинал турнира. Что касается московского клуба, то от результата этой встречи фактически зависела судьба главного тренера бело-голубых. Этого никто не скрывал. Возможность взять титул, хоть и второй по значимости, был единственным шансом для «Динамо» спасти провальный сезон. К тому же не стоит забывать, что команда последний раз выигрывала Кубок в далеком 1995 году. Для москвичей матч был настолько важен, что наставник клуба Ролан Гусев даже отказался от мотивационных речей:

«Здесь много говорить не надо. Либо игрок осознает, что для него значит этот матч, либо нет».

Ну а «Краснодар» вообще никогда Кубок не выигрывал. Но как лидер РПЛ на матч с «Динамо» «быки» выходили в статусе фаворита. И, надо сказать, в первом тайме команда Мурада Мусаева свое реноме оправдала. Хотя и у ворот хозяев возникали моменты, которые заставляли комментатора Георгия Черданцева переходить на крик.

Более того, во втором тайме динамовцы перевернули игру, и долгое время «Краснодар» в попытках отбиться даже не думал об атаке. В основное время команды так и не забили, но назвать игру скучной язык не поворачивается. Были моменты, когда комментатор почти терял голос.

В итоге все решилось в серии пенальти, где героем стал голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев, который дважды отразил удары с точки. Второй раз, кстати, в стиле Игоря Акинфеева — ногой. После этого спасения хозяева свою попытку реализовали, а Георгию Черданцеву оставалось лишь констатировать победу южан:

«"Краснодар" и "Спартак" в финале Кубка России! Ленини, Агкацев и прочие выдержали эту серию пенальти и заканчивают потрясающее футбольное противостояние, которое сначала завершилось со счетом 0:0».

Теперь от футбола можно будет отдохнуть, по крайней мере, российского. Но недолго. Сразу после Дня Победы стартует 29-й тур РПЛ, где «Краснодар» волею судеб снова сыграет с «Динамо», только в Москве. В борьбе за чемпионство для южан эта встреча будет ключевой.

Владимир Осипов