Мосгорсуд отменил запрет на материалы сайта «ЯПлакалъ»

Мосгорсуд отменил решение о запрете распространения в России информации сайта «ЯПлакалъ». Об этом сообщила пресс-служба судов столицы. Апелляцию на предыдущее решение районного суда подали Роскомнадзор и первый заместитель прокурора Москвы.

В конце апреля Чертановский суд по иску межрайонной прокуратуры признал информацию на yaplakal.com, а также на anekdotovstreet.com и anekdoto.net, запрещенной к распространению. В решении не упоминались экспертизы, однако была ссылка на результаты мониторинга, который провела межрайонная прокуратура.

«Судебной коллегией по административным делам Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, — заявили в пресс-службе, — Чертановскому межрайонному прокурору в удовлетворении исковых требований отказано».

«РИА Новости» сообщали, что Верховный суд изучил материалы о запрете информации на сайте «ЯПлакалъ» и не нашел экспертиз, на основании которых Чертановский суд выносил запрет.