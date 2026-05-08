Верховный суд России не нашел экспертиз по запрету материалов «ЯПлакалъ»

Верховный суд России изучил материалы о запрете информации на юмористическом сайте «ЯПлакалъ» и не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации на этом ресурсе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к судебной системе.

«Верховный суд РФ, изучив материалы по ресурсу "ЯПлакалъ", установил, что в них нет экспертиз, на основании которых запретили публикации», — сказал источник. Собеседник агентства не уточнил, в связи с чем Верховный суд решил проверить материалы по «ЯПлакалъ».

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляцию, которая была подана 7 мая прокуратурой Москвы. По данным Baza, в решении суда первой инстанции не были указаны ссылки на конкретные материалы с запрещенной информацией, лишь доменные имена сайтов. На этой же указывал Роскомнадзор, объясняя решение не блокировать ресурсы.

23 апреля Чертановский суд Москвы по иску межрайонной прокуратуры постановил признать информацию, размещенную на сайтах yaplakal.com, anekdotovstreet.com и anekdoto.net, запрещенной к распространению. В решении не упоминаются какие-либо экспертизы, однако есть ссылка на результаты мониторинга, который провела межрайонная прокуратура.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что на «ЯПлакалъ» опубликованы материалы, «содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».