РКН объяснил, почему не добавил информацию на сайте «ЯПлакалъ» в реестр запрещенной

Роскомнадзор не внес информацию с сайта «ЯПлакалъ» в специализированный реестр из-за того, что Чертановский районный суд Москвы в решении не указал конкретные материалы, которые признаются запрещенными. Об этом сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства. Служба уже направила в суд запрос для уточнения конкретных страниц с такой информацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Запретить информацию, размещенную на сайте yaplakal.com, потребовала столичная межрайонная прокуратура после проверки «соблюдения законодательства в сфере межнациональных отношений». Согласно решению суда, на сайте размещались юмористические материалы, содержащие «высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности». 23 апреля Чертановский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Решение вступает в силу 28 мая.

Портал «ЯПлакалъ» был основан в мае 2004 года. Сайт задумывался как площадка для общения. Сейчас большую часть контента сайта составляют размещаемые пользователями «фотожабы», юмористические видеоролики и анекдоты. В 2014 и 2015 годах сообщество получило «Премию Рунета» в номинации «Народное голосование» как «Сообщество Рунета», а в 2018 году — как «Интернет-проект».

Мария Барановская