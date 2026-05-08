Главный военный парад страны 9 мая покажут в воронежских кинотеатрах

Прямую трансляцию главного военного парада на Красной площади в Москве 9 мая бесплатно покажут в кинотеатрах и культурных центрах Воронежской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Запланированы трансляции:

в кинотеатрах Star&Mlad и «Левый берег» — Воронеж;

в кинотеатре «Победа» — Борисоглебск;

в Центре досуга, народного творчества и краеведения — Бобровский район;

в КЦКС «Юбилейный» — Калачеевский район;

в кинотеатре «Небо» — Новоусманский район;

в кинотеатре «Восход» ДК им. В.С. Панина — Хохольский район;

на уличном экране кинотеатра «Уран» — Нововоронеж;

в кинотеатре «Слобода» — Ольховатский район.

В начале этой недели «Ъ-Черноземье» писал, что от проведения военного парада 9 мая на площади Ленина в Воронеже в 2026 году отказались в связи с усилением мер безопасности. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что власти не имеют права рисковать, «ведь на параде всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации». Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате и начнется в 12:00.

В конце прошлой недели также стало известно, что в Воронеже не будет салюта на День Победы. Антитеррористическая комиссия и региональный оперативный штаб рекомендовали проводить массовые мероприятия в облцентре и районах «в ограниченном формате». В областном центре в этом году не запланировано общегородских мероприятий. Однако 9 мая проспект Революции в Воронеже станет пешеходной зоной.

Денис Данилов