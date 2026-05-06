Общегородских мероприятий не запланировали в Воронеже на 9 Мая

Мэрия Воронежа опубликовала сводный план мероприятий, посвященных Дню Победы. Общегородских мероприятий на 9 Мая не запланировано. В парках и скверах города, а также у мест воинских захоронений пройдут памятные акции, состоятся церемонии возложения цветов и венков.

В 8:00 субботы, 9 мая, в храмах города состоится поминальное богослужение о погибших защитниках Отечества. На площадках кинотеатров «Спартак» и «Юность» в течение дня состоится молодежная патриотическая акция по увековечиванию памяти защитников города «Воронеж 212».

Муниципальные учреждения культуры подготовили на праздничные дни программу выставок, мастер-классов, творческих выступлений и конкурсов. Ознакомиться с планом мероприятий можно на сайте городской администрации.

В начале этой недели «Ъ-Черноземье» писал, что от проведения военного парада 9 мая на площади Ленина в Воронеже в 2026 году отказались в связи с усилением мер безопасности. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что власти не имеют права рисковать, «ведь на параде всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации». Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате и начнется в 12:00.

А в конце прошлой недели стало известно, что салюта в Воронеже на День Победы также не будет. Кроме того, антитеррористическая комиссия и региональный оперативный штаб рекомендовали проводить массовые мероприятия в облцентре и районах «в ограниченном формате».

Денис Данилов