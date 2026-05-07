Центральные улицы Воронежа сделают пешеходными на время празднования 9 Мая

Проспект Революции в Воронеже станет пешеходной зоной в связи с празднованием Дня Победы. С вечера 8 мая будет запрещена парковка в районе центральных улиц, а 9 мая до 19:00 — движение. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 22:00 8 мая до 19:00 9 мая будет запрещена парковка на нескольких участках, включая проспект Революции от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина, а также на улицах Комиссаржевской, Чайковского, 20-летия ВЛКСМ и в районе дома №58 по проспекту Революции («Утюжок»). С 00:00 до 19:00 9 мая будет запрещено движение на проспекте Революции (от Карла Маркса до Степана Разина) и на улице Чайковского (от Фридриха Энгельса до проспекта Революции).

При этом массовых общегородских мероприятий и салюта в Воронеже не запланировано. Ранее губернатор Александр Гусев объяснил отказ от военного парада соображениями безопасности.

«Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу. Мы не имеем права рисковать, ведь на параде — всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», — заявил глава региона. В каждом муниципалитете области состоятся торжественные собрания, возложения венков и патриотические акции.

Такое решение было принято не только в Воронеже — почти все регионы Черноземья отказались от военных парадов на 9 Мая. Торжественное шествие военнослужащих в День Победы планируется провести только в Тамбове, однако доступ зрителей на мероприятие будет ограничен. Раньше всех от парада отказались власти Курской области — с начала специальной военной операции шествие в привычном формате там не проводят. В приграничной Белгородской области, которая чаще подвергается атакам, парады также не проводились с начала СВО, праздничные мероприятия пройдут преимущественно в онлайн-формате без массового скопления людей. В Липецке парад в этом году также не состоится, основные площадки будут работать в Парке Победы и Быхановом саду. В Орле, где ранее власти готовились к параду и праздничному фейерверку, от этой идеи отказались из-за усилившихся атак.

Ульяна Ларионова