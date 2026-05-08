За неделю от клещей в Петербурге и Ленобласти пострадало больше 300 человек

За первую неделю мая 2026 года в медицинские организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились 347 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 61 ребенок. Зарегистрировано шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом — четыре в городе и два в Ленобласти. Случаев клещевого энцефалита не выявлено. Об этом сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в Санкт-Петербурге за неделю к медикам обратились 229 человек, в том числе 39 детей. В черте города зафиксировано 55 укусов в 12 районах. Лидируют Пушкинский район, Московский и Калининский.

В Ленинградской области зарегистрировано 118 обращений, включая 22 ребенка. Наибольшее число случаев отмечено в Подпорожском и Тихвинском районах, а также в Гатчинском и Кингисеппском.

