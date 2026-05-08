Екатеринбуржцев предупредили о возможных проблемах при оплате проезда 9 мая

Метрополитен Екатеринбурга порекомендовал уральцам использовать для оплаты проезда в День Победы наличные, физическую банковскую карту или проездной. В городе могут ввести ограничения в работе мобильного интернета, сообщили в пресс-службе.

После завершения празднования Дня Победы, в ночь с 9 на 10 мая, работу метро собираются продлить до 1:00. Движение наземного транспорта в центре Екатеринбурга будет ограничено до окончания праздничных мероприятий.

В начале недели Сбербанк разослал свердловчанам SMS о сложностях с безналичной оплатой 5-9 мая. Из-за ограничений на работу мобильного интернета и SMS у пользователей также могут появиться проблемы при использовании банкоматов, банковского приложения и получении сообщений с номера 900.

Ирина Пичурина