Работу метро в Екатеринбурге в День Победы продлят до часу ночи

В Екатеринбурге после завершения празднования Дня Победы, в ночь с 9 на 10 мая, работу метро собираются продлить до 1:00, сообщили в пресс-службе Екатеринбургского метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом движение поездов 9 мая будет осуществляться по графику праздничного дня: в вечерние пиковые нагрузки интервалы между прибытием составов будут сокращены до трех минут. В остальные праздничные выходные, 10 и 11 мая, поезда будут двигаться по графику выходного дня.

Напомним, в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в центре Екатеринбурга 8 и 9 мая будет временно ограничено движение наземного транспорта.

Ирина Пичурина