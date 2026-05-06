В центре Екатеринбурга ограничат движение транспорта 8 и 9 мая
В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в центре Екатеринбурга 8 и 9 мая будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
8 мая движение транспорта будет запрещено:
с 06:00 до окончания мероприятий — по улице Пушкина (от проспекта Ленина до дома №11);
с 09:45 до 11:15 — по нечетной стороне проспекта Ленина (от Восточной до Луначарского), по улице Бажова (от Малышева до Первомайской), по улице Кузнечной (от Бажова до Первомайской), по улице Мичурина (от проспекта Ленина до Первомайской).
9 мая с 00:01 до 14:00 и с 20:00 до окончания мероприятий движение будет перекрыто по следующим улицам:
- проспект Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
- улица Хохрякова (от Малышева до Ленина);
- улица Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина);
- улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);
- улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев);
- улица Пушкина (от Малышева до Ленина);
- улица Толмачева (от Ленина до Почтового переулка);
- улица Горького (от Малышева до Пушкина);
- улица Воеводина (от Малышева до Ленина);
- улица Вайнера (от Антона Валека до Ленина);
- улица Урицкого (от Антона Валека до площади 1905 года);
- улица Володарского (от Антона Валека до площади 1905 года);
- Банковский переулок (от Малышева до Театрального переулка).
На всех указанных участках в период ограничений будет запрещена стоянка транспорта.
Ранее сообщалось, в Екатеринбурге 9 мая пройдет парад войск Екатеринбургского гарнизона, выставка ретротехники, акция «Вальс Победы», а также шествие «Бессмертного полка», старт которого запланирован на 10:40.