В центре Екатеринбурга ограничат движение транспорта 8 и 9 мая

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в центре Екатеринбурга 8 и 9 мая будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

8 мая движение транспорта будет запрещено:

с 06:00 до окончания мероприятий — по улице Пушкина (от проспекта Ленина до дома №11);

с 09:45 до 11:15 — по нечетной стороне проспекта Ленина (от Восточной до Луначарского), по улице Бажова (от Малышева до Первомайской), по улице Кузнечной (от Бажова до Первомайской), по улице Мичурина (от проспекта Ленина до Первомайской).

9 мая с 00:01 до 14:00 и с 20:00 до окончания мероприятий движение будет перекрыто по следующим улицам:

  • проспект Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
  • улица Хохрякова (от Малышева до Ленина);
  • улица Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина);
  • улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);
  • улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев);
  • улица Пушкина (от Малышева до Ленина);
  • улица Толмачева (от Ленина до Почтового переулка);
  • улица Горького (от Малышева до Пушкина);
  • улица Воеводина (от Малышева до Ленина);
  • улица Вайнера (от Антона Валека до Ленина);
  • улица Урицкого (от Антона Валека до площади 1905 года);
  • улица Володарского (от Антона Валека до площади 1905 года);
  • Банковский переулок (от Малышева до Театрального переулка).

На всех указанных участках в период ограничений будет запрещена стоянка транспорта.

Ранее сообщалось, в Екатеринбурге 9 мая пройдет парад войск Екатеринбургского гарнизона, выставка ретротехники, акция «Вальс Победы», а также шествие «Бессмертного полка», старт которого запланирован на 10:40.

Полина Бабинцева

