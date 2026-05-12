Витрины покрылись пылью

Около 96% торговых центров, заявленных к открытию в этом году в Москве,— проекты с отложенным сроком ввода. Для сравнения: в прошлом году с опозданием к первоначальному сроку было введено 54% торговых объектов. Проблемы у владельцев торгцентров накапливаются как из-за роста строительных затрат, так и из-за политики ритейлеров, нацеленной на сокращение арендуемых площадей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Доля торговых центров в Москве, срок ввода которых был перенесен на этот год, составила 96%, следует из имеющегося у “Ъ” исследования IBC Real Estate. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 54%. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева говорит, что большая часть запланированного ввода на текущий год — это перенесенные с прошлых лет объекты.

Ввести вовремя свои объекты девелоперам мешают значительный рост себестоимости строительства и удорожание рабочей силы, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

По ее словам, строительство всех крупных торговых центров, которые запускаются на рынке, было анонсировано не менее пяти лет назад.

Кроме того, спрос на аренду торговых помещений продолжает снижаться — часть ритейлеров отказываются от экспансии, минимизируя новые открытия и сокращая убыточные точки, говорит Евгения Хакбердиева. В период высокой востребованности торговых центров доля вакантных площадей на момент открытия составляла не более 20%, сейчас этот показатель может превышать 40%, по данным Екатерины Ногай. Сейчас девелоперам выгоднее занять выжидательную позицию, чем фиксировать убытки на старте проектов, говорит директор по стратегическому развитию «Магазина магазинов» Вячеслав Кацегоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Основным фактором давления на ритейлеров остается снижение покупательной способности, что отражается на оборотах компаний во всех каналах продаж, отмечает госпожа Хакбердиева. По итогам января—марта среднедневная аудитория торговых комплексов в Москве и России сократилась в целом на 2% год к году, подсчитали в Focus Technologies. По сравнению с первым кварталом базового 2019 года (период до масштабных потрясений рынка торговой недвижимости, в том числе до начала пандемии) снижение достигло 25% (см. “Ъ” от 16 апреля).

Торгцентрам с несформированным трафиком после открытия сложно найти арендаторов, поэтому собственники в попытке заполнить свои объекты иногда предоставляют льготные условия аренды, говорит руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

Наибольшие трудности с заполняемостью испытывают объекты со сложной транспортной доступностью и малоформатные торгцентры, встроенные в жилые комплексы, добавляет директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

Тем временем объемы ввода торговой недвижимости продолжат снижаться на фоне массовых переносов, констатирует эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. Он ожидает, что перенесенными на 2027 год могут оказаться до половины от заявленных к вводу в этом году объектов. Так, по прогнозам Екатерины Ногай, к концу года в целом по РФ может появиться 356 тыс. кв. м таких объектов, показатель может сократиться на 45% год к году.

Сложившаяся на рынке торгцентров ситуация может измениться по мере снижения ключевой ставки ЦБ, замедления инфляции и роста доходов населения, подчеркивает Евгения Хакбердиева. Но даже в этом случае, считает Павел Люлин, девелоперы и ритейлеры не вернутся к докризисному периоду активности. По его словам, для полноценного разворота тренда необходимы устойчивый спрос на торговые пространства и подходящие для оптимального развития розничных сетей условия.

София Мешкова