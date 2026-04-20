ОКО объявит торги на II очередь обновления Нижегородской станции аэрации
Подрядчика для второй очереди модернизации Нижегородской станции аэрации (НСА) будут определять по итогам торгов. АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) сейчас ведет подготовительную работу, сообщили в мэрии.
В 2022 году договор на полную реконструкцию станции заключили без торгов с ФАУ «Роскапстрой». Затем проект поделили на этапы и по завершении первого заказчик расторгает договор в одностороннем порядке. ОКО намерен при необходимости в судебном порядке требовать возврата неотработанного аванса. Как отметили в администрации, эксплуатационные службы НСА и контролирующие органы неоднократно выявляли «постоянные срывы сроков исполнения обязательств по контракту, а также выражали недовольство качеством выполненных работ». С этим же связывают и обрушение конструкций первичного отстойника в феврале 2026 года. Кроме того, генподрядчик в неполном объеме представил исполнительную документацию по первой очереди.
Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость договора сейчас составляет 11,76 млрд руб. Расходы на первый этап реконструкции оценены в 7,32 млрд руб.
Пока на станции по-прежнему продолжаются пусконаладочные работы биологических процессов, а генподрядчик устраняет замечания по первому этапу.
В мэрии сообщили также, что ОКО надеется сократить стоимость второго этапа «на финальной стадии проектирования и самих торгах». Окончательная стоимость станет известна по итогам экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Расходы регионального бюджета на модернизацию НСА в 2026-2030 годах ранее предварительно оценивали в 20 млрд руб.