Дептранс Москвы рекомендовал выезжать за город не ранее 21:00

Власти Москвы рекомендовали жителям столицы выезжать сегодня за город до 13:00 или после 21:00 мск из-за пикового трафика на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве напомнили, что 8 мая – последний рабочий день перед длинными выходными, и поездки за пределы города лучше планировать заранее. По прогнозу департамента, вечером на ТТК средняя скорость движения может снизиться на 61%. Пробки ожидаются на уровне 6-7 баллов.

9 мая в Москве изменится организация дорожного движения. В зонах временных ограничений будут запрещены парковка, движение арендованных автомобилей и такси, а также аренда самокатов и велосипедов.