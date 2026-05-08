Дептранс Москвы рассказал о перекрытиях в городе в День Победы

Схема организации дорожного движения в Москве изменится 9 мая. В зонах временных ограничений будет запрещена парковка, движение арендованных автомобилей и такси, а также аренда самокатов и велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Движение запретят на:

Набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская:

Улице Петровка — от Дмитровского переулка до Театрального проезда;

Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах;

Тверской улице — от улицы Моховая до Тверского бульвара;

Садовнической набережной — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках;

Пречистенской набережной — от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда;

Большом Москворецком и Чугунном мостах;

Большой Никитской улице — от улицы Моховая до Романова переулка;

Гончарной набережной — от Гончарного проезда до Котельнической набережной;

Садовнической улице — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

Старой, Новой и Болотной площадях;

Улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;

Моховой улице — от улицы Воздвиженка до улицы Тверская.

На участках ограничений будет запрещена парковка до 23:59 9 мая. Также в Москве могут закрыть часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу. Помимо этого приостановят работу парковки со шлагбаумом на улице Болотной, на Триумфальной площади и Новом Арбате.