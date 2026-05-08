Руководителя «Красмаша» исключили из числа участников праймериз после ареста

Гендиректор АО «Красмаш» Александр Гаврилов не будет принимать участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты законодательного собрания Красноярского края. Его анкета исключена из базы данных праймериз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гаврилов

Фото: Красноярское региональное отделение «Союз Машиностроителей России» Александр Гаврилов

Фото: Красноярское региональное отделение «Союз Машиностроителей России»

Как писал «Ъ-Сибирь», руководитель оборонного предприятия был задержан, а затем арестован в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по фактам растраты и взятки в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 160, ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящее время топ-менеджер находится в СИЗО.

Александр Гаврилов планировал стать кандидатом от ЕР в одной из территориальных групп кандидатов.

Валерий Лавский