Прямое попадание — в СИЗО

В Красноярске арестован Александр Гаврилов — гендиректор АО «Красмаш», одного из крупнейших предприятий страны по производству высокоточной военно-космической техники, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. По предварительным данным, топ-менеджер подозревается в растрате десятков миллионов рублей и коррупции. Еще недавно господин Гаврилов, которому грозит внушительный срок, строил далеко идущие планы. В марте он был переизбран председателем регионального отделения Союза машиностроителей России, подал документы на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в заксобрание региона.

Фото: Университет Решетнёва

В понедельник, 4 мая, стало известно, что суд отправил на время следствия в СИЗО гендиректора АО «Красмаш» Александра Гаврилова. По данным источников «Ъ», его задержали 30 апреля. Основанием послужило уголовное дело, которое возбуждено по фактам растраты и взятки в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 160 УК и ч. 6 ст. 290 УК). Речь, предположительно, идет о растрате десятков миллионов бюджетных рублей и получении отката в 3 млн руб. за «общее покровительство». Следователи направили в суд ходатайство о заключении Александра Гаврилова под стражу, которое и было удовлетворено.

Красноярский машиностроительный завод основан в 1932 году. В советское время выпускал зенитные артустановки, жидкостные баллистические ракеты подводных лодок, разгонные блоки ракет-носителей, а также холодильники «Бирюса». В настоящее время АО «Красмаш» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса страны по производству высокоточной военно-космической техники, входит в госкорпорацию «Роскосмос», дочерняя структура АО «ГРЦ Макеева». Производитель стратегического ракетного комплекса РС-28 «Сармат».

О задержании в Красноярске по подозрению в получении взятки господина Гаврилова сообщил на своем сайте депутат красноярского горсовета Иван Петров. «Сотрудники предприятия сообщили мне, что следователи уже две недели работают на территории завода, однако официальных подтверждений на данный момент до сих пор нет»,— написал он.

Правоохранительные органы региона и представители АО «Красмаш» не комментируют задержание главы ракетного завода. Об отношении топ-менеджера к предъявленным ему обвинениям неизвестно.

Александр Гаврилов родился 13 августа 1970 года в Красноярске-26 (ныне ЗАТО Железногорск). В 1993 году окончил Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «технология машиностроения». С 1993 по 2005 год возглавлял различные коммерческие структуры. С 2005 года работает на «Красмаше», занимал должности начальника бюро внутреннего аудита, руководителя управления МТС и транспорта, коммерческого директора, первого замдиректора. Возглавил завод в августе 2018 года.

26 марта топ-менеджер был переизбран председателем регионального отделения Союза машиностроителей России, подал документы на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в региональный парламент, которые состоятся осенью 2026 года. В региональном отделении ЕР в понедельник, 4 мая, сообщили, что оргкомитет по проведению предварительного голосования может отменить участие Александра Гаврилова в праймериз, если информация об уголовном деле в отношении него будет официально подтверждена.

Альберт Константинов, Новосибирск