Танкер Voyager с российской нефтью прибыл в Токийский залив

Танкер Voyager под оманским флагом, который перевозит партию российской нефти для японской компании Taiyo Oil, прибыл в Токийский залив. В регионе расположены нефтеперерабатывающие мощности производителей. Об этом сообщил ТАСС.

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil импортировала партию российской нефти с Сахалина впервые с июня 2025 года. Однако о будущих закупках в компании не сообщали. В министерстве экономики, торговли и промышленности страны заявляли, что судно не подпадает под антироссийские санкции.

Танкер с нефтью сорта Sakhalin Blend вышел из порта на Сахалине в конце апреля. В начале мая судно прибыло к НПЗ Taiyo Oil. Представитель компании заявил, что организация «несет социальную ответственность за обеспечение стабильных поставок нефтепродуктов».

Япония сократила объемы закупок нефти у России после начала военной операции на Украине в 2022 году. В том же году США ввели санкции, запрещающие импорт российской нефти. Однако американская сторона разрешила сделки по поставкам нефти в Японию по проекту «Сахалин-2» и неоднократно их продлевала. Исключение касается только японской стороны и действует до 18 июня.