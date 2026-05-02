Япония закупила российскую нефть впервые с июня 2025 года

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil импортировала партию российской нефти с Сахалина впервые с июня 2025 года. Решение приняли для диверсификации источников поставок. Об этом ТАСС рассказали в компании.

Представитель Taiyo Oil подчеркнул, что санкции не распространяются на поставки нефти сорта Sakhalin Blend. По его словам, компания «несет социальную ответственность за обеспечение стабильных поставок нефтепродуктов». Для этого Taiyo Oil совместно с Агентством по природным ресурсам и энергетике Японии стремится диверсифицировать поставки за счет регионов за пределами Ближнего Востока, рассказали в компании.

«Решений относительно будущих закупок нефти сорта Sakhalin Blend не принято», — добавил при этом собеседник агентства. По данным мониторинговых сервисов, нефтяной танкер Voyager под оманским флагом сейчас проходит южное побережье японского острова Кюсю. 3 мая он должен прибыть в порт Кикума на острове Сикоку, где расположен нефтеперерабатывающий завод Taiyo Oil.

На протяжении последних лет Япония получает 95% поставок нефти из стран Ближнего Востока. Большая часть импорта проходит через Ормузский пролив. С 2022 года действует исключение для импорта российской нефти из «Сахалин-2», так как это необходимо для энергетической безопасности Японии. Последний раз Taiyo Oil закупала российскую нефть в июне 2025 года. Тогда японская компания получила 600 тыс. баррелей нефти марки Sakhalin Blend, поставка стала первой за более чем два года.