В Японию прибыл танкер с российской нефтью с «Сахалина-2»

В префектуру Эхиме в Японии прибыл танкер с российской нефтью с проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке впервые с июня 2025 года. Топливо приобрела японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil. Об этом сообщило японское агентство «Киодо» со ссылкой на данные портала Marin Traffic.

Как уточнило агентство, танкер отплыл из России в конце апреля. В японском министерстве экономики, торговли и промышленности заявили, что судно не попадает под антироссийские западные санкции, которые были введены из-за начала военного конфликта на Украине, так как ограничения не распространяются на поставки нефти сорта Sakhalin Blend.

Япония сократиа объемы закупок нефти у России после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году. Тогда же США ввели санкции, запрещающие импорт российской нефти. Однако американская сторона разрешила сделки о поставках нефти в Японию по проекту «Сахалин-2» и неоднократно их продлевала. Исключение касается только японской стороны и действует до 18 июня.