Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Повышенная готовность введена в Новосибирской области из-за непарного шелкопряда

Режим повышенной готовности введен в двух районах Новосибирской области — Коченевском и Ордынском. Причиной стал возможный рост численности непарного шелкопряда.

Фото: Алексей Зубакин

Фото: Алексей Зубакин

«Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области организовать выполнение мероприятий по уничтожению или подавлению численности шелкопряда непарного на территории земель лесного фонда Коченевского и Ордынского лесничеств»,— говорится в постановлении правительства региона от 6 мая.

Непарный шелкопряд — бабочка из семейства эребид. Гусеницы наносят серьезный ущерб лесам и садам.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2025 года режим повышенной готовности для борьбы с вредителем вводился в Каргатском, Коченевском, Кыштовском, Ордынском и Чулымском районах. Правительство Новосибирской области выделяло 56,7 млн руб. на мероприятия по его уничтожению или подавлению численности.

Валерий Лавский

Новости компаний Все