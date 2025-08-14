В Новосибирской области сняли угрозу распространения непарного шелкопряда

Режим повышенной готовности отменен на землях лесного фонда в пяти районах Новосибирской области. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Травников.

Режим был введен в начале июня этого года для лесов на территории Каргатского, Коченевского, Кыштовского, Ордынского и Чулымского районов. Причиной такого решения стал резкий рост численности непарного шелкопряда. Повышенную готовность сняли в связи «со стабилизацией лесопатологической обстановки».

Ранее правительство Новосибирской области сообщало о выделении 56,7 млн руб. на борьбу с непарным шелкопрядом. «По результатам весенних обследований вредных организмов на территории земель лесного фонда Новосибирской области в 2025 году требуется проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности шелкопряда непарного с применением биологического препарата на площади 27,9 тыс. га…»,— указывалось в пресс-релизе.

Валерий Лавский