Минобороны уточнило время одностороннего перемирия с Украиной ко Дню Победы

Одностороннее перемирие с Украиной начнется в 00:00 8 мая и продлится до 10 мая, сообщили в Минобороны России. На это время группировки российских войск полностью прекратят боевые действия, заявили в ведомстве. Будут прекращены ракетные и артиллерийские удары. «Призываем украинскую сторону последовать этому примеру»,— заявили там.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Прекращение огня будет приурочено к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Если Украина попытается сорвать парад в Москве, российская армия нанесет массированный удар по центру Киева, сообщили в Минобороны. «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город»,— сообщила пресс-служба ведомства.

Перемирие объявлено по решению президента Владимира Путина. О намерении прекратить огонь в Минобороны сообщали еще 4 мая, однако точное время начала перемирия тогда не уточнялось. До этого Украина тоже объявила режим тишины, который продлился с 5 на 6 мая. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона нарушила одностороннее перемирие 1820 раз.