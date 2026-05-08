Минкульт России согласовал новый проект зон охраны в Ярославле

Министерство культуры России согласовало новый проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (ОКН), расположенных в Ярославле. Об этом сообщается в письме, подписанном замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Денисом Проценко (есть в редакции «Ъ-Ярославль»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, которое было одобрено государственной службой охраны ОКН Ярославской области. С учетом изложенного проект был согласован Минкультуры России»,— говорится в письме.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что против нового проекта выступили ярославские защитники памятников и архитекторы. Свои доводы они изложили в письме губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву.

В частности, проект допускает появление канатной дороги через Которосль с мачтами высотой до 40 м, что, по мнению авторов письма, «не соответствует задачам сохранения историко-градостроительной среды и создает риски искажения силуэта города». Авторы письма просили приостановить утверждение спорных положений проекта и обсудить их со специалистами.

Алла Чижова