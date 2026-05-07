В Израиле выявили первый случай хантавируса

В Израиле диагностировали первый случай заражения хантавирусом. Предположительно пациент заразился в Восточной Европе и обратился за помощью спустя несколько месяцев, после появления симптомов.

Как сообщает издание Maariv, состояние больного оценивается как стабильное. Штамм вируса отличается от штамма вируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius в Йоханнесбурге.

Европейский штамм, найденный у израильтянина, передается человеку только от грызунов. Южноамериканский штамм «Андес», выявленный на судне MV Hondius, в редких случаях способен передаваться от человека к человеку.

После вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius погибли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Сейчас судно направляется в Испанию, где пассажиров эвакуируют. На MV Hondius было 147 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа. По последним данным, на лайнере семь зараженных.

