Папа римский поддержал укрепление двусторонних отношений с США

Папа римский Лев XIV подтвердил заинтересованность Ватикана в укреплении двусторонних отношений с США. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

Папа римский Лев XIV (второй слева) и госсекретарь США Марко Рубио (крайний справа)

Фото: Vatican Media / Simone Risoluti / Handout / Reuters

Сегодня прошла встреча госсекретаря США Марко Рубио и папы римского Льва XIV. В пресс-службе отметили, что стороны обсуждали политическую ситуацию в мире, эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Господин Рубио заявил о намерении США работать во благо мира.

Визит Марко Рубио в Ватикан состоялся после резких высказываний американского президента Дональда Трампа в адрес понтифика. Встреча папы и госсекретаря США стала попыткой американской стороны восстановить отношения с Ватиканом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Марко Рубио поработал с Ватиканом».

Фотогалерея

Интронизация папы римского Льва XIV

Предыдущая фотография
Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Торжественная литургия в соборе Святого Петра знаменует официальное начало папства нового главы Римско-Католической Церкви

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Папа римский Лев XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters

Верующие приветствуют понтифика на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди гостей — вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой и госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа римский Лев XIV на церемонии интронизации

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

На площади присутствуют более 150 иностранных делегаций

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Понтифик проехал на папамобиле по площади Святого Петра

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Священнослужители и верующие возле статуи Святого Петра в Ватикане

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на церемонии интронизации папы римского Льва XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа римский Льва XIV на церемонии интронизации

Фото: Remo Casilli / Reuters

На церемонию пришли до 250 тыс. человек

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Папа римский Лев XIV во время инаугурационной мессы

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Луис Антонио Тагле надевает Кольцо Рыбака на палец папы Льва XIV

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

