Марко Рубио поработал с Ватиканом

Госсекретарь США Марко Рубио встретился 7 мая с папой римским Львом XIV. Визит, состоявшийся после череды резких высказываний американского президента Дональда Трампа в адрес понтифика, стал попыткой восстановить отношения с Ватиканом — причем даже раньше, чем с итальянскими властями. И, похоже, главному американскому дипломату удалось несколько сгладить углы в отношениях Вашингтона и Святого престола.

Поводом для серьезных разногласий между Ватиканом и Вашингтоном стала война в Иране. Администрация президента США раз за разом обосновывала военную операцию защитой христианства и волей Бога, на что в какой-то момент отреагировал папа римский. Понтифик призвал не оправдывать атаки на какую-либо страну таким образом, так как «Иисус — Царь мира, отвергающий войну».

В ответ на это Дональд Трамп накинулся на понтифика, обвинив его в том, что он вредит Соединенным Штатам, католической церкви и президенту лично, и призвал святого отца «взять себя в руки» и «перестать потакать радикальным левым». К беспрецедентной критике папы римского присоединился и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который посоветовал Ватикану заняться не американской политикой, а «вопросами морали» в католической церкви.

Перед приездом Марко Рубио в Италию Дональд Трамп не упустил возможности в очередной раз уколоть понтифика, вдруг заявив, что тот подвергает опасности множество людей, поскольку считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия.

Лев XIV ответил на это тем, что президент США искажает его взгляды, а католическая церковь «на протяжении многих лет выступает против любого ядерного оружия, поэтому в этом нет никаких сомнений». Призыв к миру, по словам папы римского, основан не на его политических взглядах, а на библейских принципах. «Миссия церкви — проповедовать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это с истиной»,— заявил понтифик, оставив (по крайней мере пока) последнее слово в этом споре за собой.

Разногласия папы римского и администрации Трампа повлияли и на отношения Вашингтона с Римом. Считавшаяся главной союзницей Дональда Трампа в Европе премьер Италии Джорджа Мелони вступилась за главу католической церкви, после чего американский президент назвал ее «неприемлемой» и раскритиковал за отсутствие поддержки. А затем пригрозил вывести американские войска из Италии.

Гасить скандал с Ватиканом и Римом в ходе личной встречи с понтификом 7 мая и общения с премьером Мелони на следующий день решил Марко Рубио.

Перед встречей неназванный американский чиновник заявил Politico, что Рубио — «убежденный католик», который «собирается откровенно поговорить с церковью о состоянии отношений между США и Ватиканом».

Сам госсекретарь, впрочем, открестился от попытки кризис-менеджмента. «Поездка на самом деле не связана ни с чем, кроме того факта, что для нас было бы нормально взаимодействовать с ними, и другие госсекретари делали это в прошлом»,— объяснил свою позицию госсекретарь.

Марко Рубио намекнул, что, учитывая влияние католической церкви и папы римского в частности, отношения с Ватиканом так или иначе нужно будет поддерживать. Среди тем обсуждения он в том числе назвал сотрудничество с церковью в распределении гуманитарной помощи на Кубе. «Мы разделяем обеспокоенность католической церкви в связи с ограничением свободы вероисповедания, преследованием христианских меньшинств, а также проблемами, с которыми сталкиваются христиане в Африке, которую недавно посетил папа римский. Так что нам есть о чем с ними поговорить, и я довольно активно взаимодействую с ними на этом направлении»,— рассказал глава Госдепартамента.

Подробности их встречи, которая продлилась два с половиной часа, Ватикан и Белый дом не раскрыли. Но, судя по всему, она завершилась на позитивной ноте. «Встреча подчеркнула прочные отношения между Соединенными Штатами и Святым престолом, а также их общую приверженность делу содействия миру и человеческому достоинству»,— заявил по окончании общения американского дипломата и понтифика представитель Госдепа США Томми Пиготт.

Лусине Баласян