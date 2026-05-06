Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что российская сторона 1820 раз нарушила режим тишины. По его словам, производились обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применялись боевые дроны.

Вечером 4 мая Владимир Зеленский объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Режим тишины был введен в одностороннем порядке, и начал действовать за несколько дней до объявленного Россией перемирия.

Минобороны России днем 4 мая сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной. Если армия Украины попытается сорвать Парад Победы на Красной площади, по центру Киева нанесут ракетный удар, отмечали в Минобороны. Перемирие было объявлено в одностороннем порядке.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС назвал обвинения Владимира Зеленского «патологическим цинизмом». Как сказал дипломат, «украинская сторона в одностороннем порядке объявляет режим прекращения огня, сама его нарушает и после этого обвиняет в нарушении российскую сторону, которая не брала на себя никаких обязательств».