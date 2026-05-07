Министры иностранных дел Ирана и Пакистана провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

По данным агентства, министры обсудили последние события на Ближнем Востоке и важность диалога и дипломатии между странами. Также стороны поговорили о сотрудничестве между странами Персидского залива для сохранения стабильности в регионе и предотвращения эскалации конфликта.

6 мая президент США Дональд Трамп заявил о приостановке операции «Проект Свободы» в Ормузском проливе. Глава Белого дома также заявлял, что перемирие с Ираном возможно в ближайшее время. После этого мировые котировки нефти марки Brent начали падать в цене. Так, стоимость одного барреля опустилась ниже $100.