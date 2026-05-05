Трамп назвал новые сроки урегулирования конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном продлится еще две-три недели, но «американская сторона уже одержала победу». Об этом он сообщил в интервью The Hugh Hewitt Show.

Дональд Трамп

«С военной точки зрения мы уже выиграли… Время для нас не имеет значения»,— уточнил господин Трамп (цитата по ABC News). Президент США не ответил на вопрос журналиста о завершении перемирия между Ираном и США после обстрелов территории ОАЭ со стороны Исламской Республики.

4 мая иранские беспилотники ударили по ОАЭ. При атаке начался пожар в нефтепромышленной зоне порта Фуджейра. Пострадали три гражданина Индии. Силы ПВО Эмиратов перехватили 15 ракет и четыре беспилотника за день.