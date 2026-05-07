КНР чистит интернет от люкса

В Китае борьба с блогерами вышла на новый уровень — с начала 2026 года кампания против демонстрации роскоши в интернете стала более жесткой и системной. Программа «Цинлан» стартовала еще два года назад. Ее цель — контролировать инфлюенсеров, которые выставляют напоказ богатство ради популярности и трафика.

В последнее время меры ужесточились, и блогеры с миллионной аудиторией начали исчезать буквально за ночь. Если раньше блокировки были точечными, теперь на китайских платформах внедрены новые технологии. Умные алгоритмы на Douyin, Weibo и Xiaohongshu автоматически распознают люксовые бренды в кадре и снижают охваты таких постов на 90% или блокируют их, пишут местные СМИ.

Китайские власти заявляют, что очищают соцсети от показных образов, созданных для «удовлетворения вульгарных нужд».

И тенденция ужесточения в интернете — мировая, говорит кандидат экономических наук, автор YouTube-канала «Простые числа» Олег Комолов:

«Китай — это страна с достаточно высоким уровнем социального неравенства, несмотря на декларируемый государством социалистический характер экономики. Но вместо того чтобы на деле бороться с неравенством — ограничивать доходы миллиардеров, поддерживать бедные слои населения, — государству и чиновникам проще и понятнее добиться этой цели, искусственно ограничивая демонстрацию роскошного образа жизни. Это частная конкретная задача, которую можно решить с помощью такой кампании. Но все же она встроена в более широкую стратегию по ограничению свободы слова в интернете.

Ранее китайские чиновники потребовали от блогеров подтверждать свою квалификацию в финансах, медицине, образовании, прежде чем выступать с публичными заявлениями. Это сомнительный подход, поскольку невозможно проконтролировать каждого. И более того, возникает вопрос: "Судьи кто?" То есть насколько компетентны те структуры, которые будут выдавать блогерам соответствующие бумаги? Бороться с этим нужно не ужесточением надзора за свободой слова, а развитием критического мышления у граждан через улучшение системы образования.

Китайская государственная политика в данном случае не уникальна. Весь мир идет по пути ограничения свободы слова.

Везде происходит глобальный правый поворот, демократические права и свободы граждан ограничиваются — в Европе тоже. Китай не исключение. Россия тоже идет по этому пути, только более топорными методами: рубит вообще всякий не подцензурный государству интернет. Так что я не удивлюсь, если мы с Китаем пойдем рука об руку в этом направлении, но КНР в силу более развитой системы правления будет действовать более изящно и эффективно».

Перенять китайский опыт борьбы с роскошной жизнью блогеров непросто. Ведь не всегда можно четко понять, где хвастовство, а где просто быт человека, говорит президент Национальной ассоциации блогеров Ольга Берек:

«Есть люди, которые просто имеют такой образ жизни: позволяют себе путешествия, брендовые вещи. Так было всегда. А есть категория блогеров, которые кичатся деньгами, полученными здесь и сейчас, и таким образом привлекают людей к покупке своих продуктов, обещая, что те станут богатыми. Им надо продавать свой уровень жизни для рекламы: "Приходите ко мне на курс, и вы будете жить так же прекрасно". Если блогер не пользуется такой системой, его можно оставить в покое. В противном случае необходимо отправлять предупреждение, а затем блокировать подобные аккаунты.

Это относится ко всему миру, ведь везде есть люди, использующие такую психологию: бедные всегда хотят стать богатыми. Причем как люди с достатком, так и без него хотят сделать это, не предпринимая ничего. Это главный триггер покупки любого инфоцыганского продукта. А сами блогеры при этом арендуют машины, квартиры и выдают желаемое за действительное. Это обман в чистом виде.

Я очень хорошо знаю, какой вред нанесен инфопредпринимателям из-за общего недоверия к таким персонам».

С октября 2025 года в Китае запрещено вести медицинские, юридические и финансовые блоги без профильного диплома. За нарушение грозит блокировка аккаунта или штраф до 1 млн руб. Подобную инициативу в конце 2025-го обсуждали и в России, о чем ранее рассказывал “Ъ FM”.

Ангелина Зотина